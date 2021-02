Spotify, nuovo design in fase di test per la Libreria: tutte le novità in arrivo

Quando Spotify introduce novità all’applicazione per smartphone, tablet e PC la maggior parte delle volte si tratta di funzionalità inedite come la tanto desiderata e attualmente in fase di sviluppo presenza delle lyrics in tutte le canzoni grazie a Musixmatch. A breve, però, potrebbe giungere a sorpresa un nuovo design per la Libreria.

Come reso noto da Android Police, che ha ottenuto anche immagini come quella in calce all’articolo, gli sviluppatori di casa Spotify starebbero lavorando per introdurre una pagina che comprenda playlist, artisti e album in un unico feed da mostrare come homepage al posto della sezione playlist. Sarà possibile, inoltre, visualizzare una di quelle sezioni specifiche così da filtrare la ricerca del brano, artista o disco di interesse.

Se paragonate l’interfaccia utente attualmente in fase di test con quella tipica di Spotify, il miglioramento è evidente: il design è più pulito e chiaro e l'aggiunta delle suddette sezioni permette una navigazione più rapida in base ai propri interessi.

I colleghi di Android Police hanno compreso che ogni utente può prendere parte a questa prova e basterà attendere l’eventuale attivazione lato server, dato che anche con la medesima versione dell’app (numero 8.6.2.774) solamente alcuni account potrebbero provarla con mano. Non è noto quanto durerà questa prova e nemmeno se la nuova UI arriverà ufficialmente in futuro, dunque non ci resta che aspettare novità al riguardo.

Altra novità sulla quale Spotify starebbe lavorando riguarda i suggerimenti delle canzoni in base allo stato d’animo dell’utente, funzionalità depositata come brevetto nel febbraio 2018 e che ha ottenuto il “via libera” nel mese di gennaio 2021.