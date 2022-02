Spotify avrebbe pagato 200 milioni di Dollari per il podcast di Joe Rogan

Continua la controversia che vede contrapporsi Spotify, il podcaster Joe Rogan e molti artisti internazionali come Neil Young. Per chi si fosse perso le "puntate precedenti" di quella che è ormai diventata una storia decisamente grottesca, Neil Young ha eliminato i propri brani da Spotify in polemica contro i podcast no-vax di Joe Rogan.

Alla scelta di Neil Young hanno fatto eco anche altri artisti, mentre Young stesso ha anche invitato i dipendenti di Spotify a licenziarsi in massa in segno di protesta verso la politica aziendale favorevole alla disinformazione. Spotify è dovuta presto correre ai ripari, annunciando una serie di misure volte a combattere la disinformazione, quando l'emorragia di artisti dalla piattaforma è aumentata eccessivamente e l'azienda ha iniziato a perdere valore in borsa.

Le misure di Spotify, tuttavia, non hanno colpito il podcast di Joe Rogan, i cui contenuti sono rimasti disponibili in versione integrale sulla piattaforma. Tutto questo fino a inizio febbraio, quando Spotify ha rimosso 70 episodi del podcast di Rogan, apparentemente senza motivo, dopo che su internet era circolato un video in cui il creatore di contenuti veniva ripreso mentre utilizzava un insulto razzista. Solo più tardi Spotify ha spiegato che l'eliminazione delle puntate è stata decisa da Rogan stesso, durante un meeting con i dirigenti dell'azienda.

A quanto pare, dopo un'iniziale riluttanza, ora anche il CEO di Spotify vorrebbe cancellare il podcast di Rogan, almeno stando agli ultimi rumor sulla questione e ad una lettera che sembra circolare tra i dipendenti di Spotify.



La vicenda, tuttavia, non è giunta al termine e molto probabilmente si protrarrà ancora a lungo, ma alcuni potrebbe domandarsi perché Spotify abbia deciso di proteggere il podcast di Rogan preferendolo a musicisti del calibro di Neil Young.

La risposta, stando a quanto riporta The Verge, sembra essere un accordo record da 200 milioni di Dollari siglato da Rogan e Spotify per la pubblicazione di tutti i contenuti, passati, presenti e futuri, del controverso podcaster no-vax sulla piattaforma di streaming musicale svedese, raggiunto nel 2020 e della durata di tre anni e mezzo. Di questo accordo aveva già parlato il Washington Post lo scorso settembre, ma inizialmente si pensava che la cifra proposta da Spotify fosse di "soli" 100 milioni di Dollari.

La rettifica arriva da un report del New York Times, e spiega che Spotify non ha mai corretto i contenuti di Joe Rogan proprio per via di questo colossale accordo con il content creator. La notizia arriva dopo che, a gennaio, un gruppo di medici e scienziati ha inviato a Spotify una lettere chiedendo al colosso dello streaming musicale di fermare la disinformazione sul Covid-19 propagata tramite il podcast di Rogan.