Spotify parla direttamente con gli artisti per la concessione delle licenze musicali

Spotify si muove e mira a diventare sempre più un'etichetta discografica a se stante. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, la piattaforma di streamig musicale starebbe offrendo dei contratti direttamente agli artisti indipendenti per la concessione di licenze dei brani per il catalogo.

In questo modo Spotify mira ad evitare di passare attraverso servizi di distribuzione di terze parti. Nel corso di alcuni incontri tenuti tra artisti e rappresentanti della compagnia nordeuropea, questi ultimi avrebbero promesso ai manager "diverse centinaia di migliaia di Dollari come anticipo per aver accettato di concedere in licenza a Spotify un determinato numero di tracce indipendenti".

Billboard sostiene che in alcuni casi Spotify avrebbe addirittura offerto un taglio del 50 per cento delle royalty per ogni stream. Si tratta di un'offerta sicuramente allettante, dato che le principali etichette agli artisti forniscono una porzione inferiore delle royalties. I musicisti indipendenti spesso sono quasi costretti a cedere i diritti a Spotify, Apple Music ed altri servizi utilizzando delle società di distribuzione come terze parti come TrueCore, che fa loro anche da intermediario. La nuova strategia societaria di Spotify però mira a tagliare tutti i costi di distribuzione ed i relativi servizi, consentendo agli artisti di concedere direttamente in licenza la loro musica a Spotify.

E' probabile però che questa nuova strategia commerciale almeno inizialmente venga limitata agli artisti indie più popolari, in quanto per Spotify aprire un tavolo con tutti risulterebbe essere troppo complicato.

L'approccio commerciale di Spotify però rispetto al passato è radicalmente differente, in quanto starebbe scoraggiando gli stessi artisti indie dal dire pubblicamente cosa hanno firmato con la compagnia, probabilmente per evitare di far arrabbiare i giganti della musica.