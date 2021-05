Spotify pensa agli artisti emergenti: nasce il programma Fresh Finds

La piattaforma di streaming musicale Spotify negli ultimi mesi non ha solo pensato a come garantire maggiori entrate ai podcaster, ma anche a un programma innovativo per giovani artisti indipendenti che vogliono emergere nel mondo della musica: si chiama Fresh Finds e garantisce diversi vantaggi a chi entra a farne parte.

L’annuncio da parte della società svedese è giunto giusto nelle ultime ore e svela, in realtà, che queste novità erano già previste ancora nel 2016, ovvero quando l’originale playlist Fresh Finds venne introdotta tra le varie presenti nella piattaforma. Al suo interno sono apparsi oltre 25.000 artisti, garantendo loro un guadagno di notorietà incredibile: si stima, infatti, una crescita negli ascoltatori mensili medi del 108% dopo 28 giorni dalla comparsa nella playlist.

Ebbene, l’ultimo passo fatto da Spotify consiste nella creazione di un programma “boost” che permetterà ad artisti selezionati (ora quattro, nello specifico Wallice, Unusual Demont, Julia Wolf ed Ekkstacy) di accedere a vari tipi di supporto, tra cui una collaborazione con un produttore discografico, maggiore visibilità nel marketing di Spotify e corsi personalizzati con scrittori di canzoni e mentori in sessioni 1-on-1 per discutere del loro futuro nell’industria musicale.

Come spiegato dalla Music Marketing Manager Rachel Ring, "gli artisti indipendenti sono in prima linea nel futuro della musica. È fondamentale che continuiamo a creare spazio e opportunità per questo ampio gruppo di artisti, incontrarli e fornire loro strumenti nella loro carriera dandogli una voce nelle nostre campagne di marketing". Coordinato con il lancio del programma, Spotify sta introducendo 13 playlist Fresh Finds in Italia, Spagna, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Filippine, Indonesia, Singapore, Malesia, Vietnam, India, Brasile, Germania, Svizzera, Austria, Corea del Sud e Turchia.

Nel mentre gli sviluppatori sono all’opera anche lato accessibilità all’utente, con tante nuove feature in arrivo nell’applicazione.