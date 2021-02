Spotify pensa ai suoi dipendenti: saranno loro a scegliere da dove lavorare

Spotify ha annunciato tramite il suo blog ufficiale il lancio di una nuova iniziativa detta Work From Anywhere (WFA): descritta dal team come il futuro del rapporto tra datori di lavoro e dipendenti, permetterà a questi ultimi di scegliere se lavorare in ufficio o se passare in via permanente allo smart working.

Citando parte dell’annuncio, “[…] come parte del nostro costante impegno sul posto di lavoro dinamico, stiamo rivalutando i nostri uffici in tutto il mondo per una maggiore sostenibilità, flessibilità e benessere così da garantire che tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dalle capacità o dalla situazione, possano lavorare comodamente ed efficientemente. L'obiettivo finale del nostro nuovo approccio alla progettazione è garantire che i dipendenti abbiano un luogo in cui concentrarsi, collaborare e creare, sia che si tratti di una scrivania, di una sala conferenze o di un bar”.

Ancora, secondo Spotify questo cambiamento è necessario in quanto garantire flessibilità ai dipendenti permetterà loro di trovare l’equilibrio ideale tra lavoro e casa, diventando più efficienti e allo stesso tempo stando meglio con sé stessi sia fisicamente che psicologicamente. Per i dirigenti dell’azienda, è soprattutto grazie alla pandemia se ora possono offrire questo servizio ai propri dipendenti, in quanto lo sforzo fatto per la digitalizzazione dell’intero lavoro ora starebbe mostrando i suoi frutti.

Per fare sentire i dipendenti a loro agio, la società ha inoltre affermato che permetterà loro di scegliere dove vivere e adattare il lavoro in base alla loro posizione; ci saranno però “alcune limitazioni per affrontare al meglio le problematiche legate al fuso orario e alle leggi delle entità regionali nell'implementazione iniziale di questo programma”, a cui verrà accompagnata però la possibilità di concedere l’abbonamento a uno spazio di co-working a coloro che si trovano lontani da un ufficio Spotify ma preferiscono lavorare in un ambiente ad hoc piuttosto che nelle loro abitazioni.

Intanto nell’applicazione per smartphone del servizio di streaming musicale starebbero per arrivare due novità: in primis la possibilità di leggere in-app il testo di tutte le canzoni, ma probabilmente anche una funzionalità inedita che consiglierà canzoni in base al nostro stato d’animo, sebbene quest’ultima sia ancora un brevetto.