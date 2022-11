Spotify pensa ai giovani podcaster: in arrivo una funzionalità imperdibile

Non è passato molto tempo dall’aggiornamento di Spotify per Apple Watch, ed è già giunto il momento di accogliere una nuova funzionalità imperdibile per chi vuole lanciarsi nei podcast: arriva su Anchor la feature Audio Enhancement, essenziale per registrare podcast in alta qualità anche con microfoni non di fascia alta.

L’annuncio arriva direttamente dal colosso dello streaming musicale tramite il blog di Anchor, dove si legge che Audio Enhancement non è altro che uno strumento di audio editing utile per ridurre automaticamente il rumore di fondo con un singolo tap e per elevare la qualità del podcast anche se si registra in metropolitana, autobus, bar o con qualsiasi distrazione di fondo che potrebbe rovinare la qualità audio.

I risultati non saranno ovviamente eccezionali, ma si tratta comunque di una opzione che potrebbe aiutare i giovani, aspiranti podcaster a dare vita alla propria trasmissione. A partire da oggi, 23 novembre 2022, Audio Enhancement sarà disponibile per tutti i creator su scala globale a costo zero. Insomma, se avete sempre avuto dubbi in merito al vostro setup di registrazione, questa potrebbe essere l’occasione giusta per provare a creare un podcast nel vostro piccolo, senza kit di fascia alta.

Lo scorso mese, invece, il CEO ha parlato di un possibile aumento di prezzi per Spotify Premium.