Spotify ora permetterà di accedere con il proprio account Google

Dopo l’aggiunta della nuova feature che permette di cercare una canzone su Spotify scrivendo una sua frase che continua a rimbalzare nella nostra mente nella barra di ricerca, ora il servizio di streaming musicale ha reso più facile la registrazione alla piattaforma permettendo a tutti di utilizzare un account Google per accedervi e utilizzarla.

L’aggiornamento del login a Spotify è molto semplice: una volta aperta l’applicazione da smartphone o tablet Android, ogni utente potrà accedervi utilizzando il proprio profilo Google evitando così di dover creare un altro account con nickname e password diversi e assicurandosi una maggiore protezione grazie al collegamento diretto tra Google e Spotify.

Non si potrà però collegare direttamente l’account Spotify già esistente a Google, come annunciato dalla stessa compagnia svedese: “Se il tuo indirizzo e-mail di Spotify è uguale al tuo indirizzo e-mail di Google, ti verrà chiesto di accedere con il tuo indirizzo e-mail e la password. Se il tuo indirizzo e-mail Spotify è diverso dal tuo indirizzo e-mail Google, creerai un nuovo account se scegli di registrarti con Google”. Questa funzionalità attualmente è disponibile su Android e su Spotify Web, ma non su client iOS o Windows.

Se avete qualsiasi dubbio riguardo il login con Google vi reindirizziamo alla pagina ufficiale del supporto di Spotify. Altra feature vista di recente sulla piattaforma di streaming musicale è il nuovo design per le playlist collaborative, sempre più usate durante il lockdown dovuto alla COVID-19.