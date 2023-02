Spotify permetterà di escludere le playlist dai suggerimenti: arriva una nuova funzione

Spotify lavora ulteriormente sulla personalizzazione dei consigli offerti dall’algoritmo. Quest’oggi la piattaforma di streaming ha annunciato il lancio di una nuova funzione che permette di escludere le playlist dai suggerimenti.

Grazie al tasto dedicato, accessibile cliccando sui tre puntini presenti sotto la copertina della playlist, sarà possibile “istruire” l’algoritmo per fare in modo che quella determinata playlist non venga più mostrata tra i consigli. Secondo quanto affermato da Spotify, si tratta di “una nuova funzionalità che renderà la personalizzazione ancora migliore”, dal momento che rimuoverà le playlist escluse dal Daily Mix, da quelle personalizzate e dalle altre raccolte di canzoni generate in automatico dall’app.

“Ti consente di dire a Spotify quale playlist desideri abbiano un impatto minore sui tuoi consigli, adattando l’esperienza di personalizzazione di Spotify alle tue esigenze” continua il post pubblicato sul blog che evidenzia come quando si esclude una playlist tramite il tasto, sarà comunque possibile trovarla facilmente nella scheda Home, tramite la ricerca ed anche i brani a cui si è messo like all’interno delle playlist non saranno interessato.

Qualche settimana fa, Spotify ha annunciato il lancio delle playlist Blend, una delle funzioni più interessanti e simpatiche, che permette di scoprire la propria affinità con quella dei propri amici con un mix unico di 50 canzoni perfette per entrambi.