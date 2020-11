Spotify ora permetterà di modificare i dettagli delle proprie playlist anche da smartphone

Spotify non solo sta lavorando a una sua versione delle Stories che tutti conosciamo grazie a Snapchat, o soprattutto Instagram, ma ha anche già rilasciato un aggiornamento per l’app Android dedicato al modo in cui possiamo modificare i dettagli delle nostre playlist come titolo, descrizione e copertina.

Queste nuove opzioni sono state individuate da alcuni utenti su Reddit e riprese dai colleghi di Android Police: come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo, nell’ultima versione di Spotify per Android è possibile aprire una delle playlist salvate nel nostro account, aprire il menù a tre puntini in alto a destra e selezionare Modifica. Dopodiché, sarà possibile cambiare la foto della copertina, il titolo e il sottotitolo, oltre che all’ordine dei brani come già si può fare.

In precedenza, gli utenti erano costretti a scaricare Spotify su PC o accedervi da browser per modificare in questo modo le proprie playlist, ma ora tali opzioni avanzate sembrerebbero finalmente essere in fase di rilascio anche per dispositivi mobili. Su Reddit, infatti, è stato segnalato che tale aggiornamento è disponibile per Android ma anche per iOS, anzi per il sistema operativo di casa Apple ci sono ottime notizie al riguardo, dato che le nuove funzioni sembrerebbero essere già disponibili più ampiamente. Per verificare se potete utilizzarle vi basterà andare nel Google Play Store o nell’App Store e aggiornare Spotify all’ultima versione, per poi aprirla e seguire gli step citati sopra; nel caso in cui non ci sia il nuovo menù, allora basterà attendere l’attivazione lato server.

Ricordiamo infine che Spotify ora funziona su Apple Watch anche senza smartphone: l’app sarebbe infatti diventata una funzionalità integrata allo smartwatch, che necessiterà soltanto di Wi-Fi o connessione ai dati mobili per utilizzarla e ascoltare musica o podcast liberamente.