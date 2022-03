Spotify su Play Store potrà essere pagato con un sistema diverso da quello di Google

Google ha annunciato un progetto pilota che consentirà ad un piccolo numero di sviluppatori di offrire agli utenti un sistema di pagamento proprietario da affiancare a quello di Google Play. A fare da apripista sarà Spotify, che permetterà di pagare l’abbonamento con un’altra piattaforma.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, Sameer Samat ha affermato che “questo progetto pilota ci aiuterà a raccogliere nuove informazioni” sul comportamento e le scelte degli utenti, ma maggiori informazioni saranno diffuse solo nei prossimi mesi in quanto i test sono nelle fasi embrionali. “Il nostro obiettivo è che gli sviluppatori prescelti convivano con più sistemi di fatturazione nei mercati chiave” ha continuato il colosso di Mountain View nella nota.

Soddisfatta per “l’accordo pluriennale” Spotify, che però non ha specificato se questa novità influirà sulle commissioni prelevate da Google o meno.

E’ chiaro che si tratta di una risposta importante alla principale concorrente, rappresentata da Apple. Qualche anno fa è andato in scena un vero e proprio scontro tra Apple e Spotify per App Store: in una nota la piattaforma di streaming musicale aveva spiegato che il colosso di upertino ha utilizzato l’App Store per incrementare il suo giro d’affari e mantenere vantaggi sull’ecosistema “inclusi i notevoli guadagni a cui si attengono i clienti dell’App Store”.