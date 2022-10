Spotify possedeva uTorrent prima di BitTorrent: sì, è tutto vero

La serie TV Netflix The Playlist ha acceso i riflettori, seppur in modo romanzato, su alcuni aspetti della storia di Spotify. In questo contesto, si fa notare una questione solamente "abbozzata" nella serie. Infatti, non esattamente tutti ne sono a conoscenza, ma Spotify possedeva uTorrent prima di BitTorrent.

Sì, avete capito bene, anche se bisogna fare un passo indietro per comprendere il contesto. Di mezzo c'è infatti la figura del programmatore svedese Ludvig Strigeus, che attualmente è un ingegnere di Spotify. Quest'ultimo è legato non solamente a progetti relativi al mondo videoludico come OpenTTD e ScummVM, ma anche e soprattutto al mondo dei torrent.

Infatti, Strigeus è il creatore di uTorrent. Perché mai Spotify ha assunto questo programmatore? Per comprenderlo, bisogna guardare al contesto precedente al servizio di streaming che risulta oggi ai vertici del mercato discografico, approfondendo anche la carriera del cofondatore e CEO dell'azienda, Daniel Ek.

Ebbene, quest'ultimo è un imprenditore svedese che, come riportato da Music Business Worldwide, è stato anche CEO di uTorrent. La carica durò in realtà per un breve periodo e si concluse nel dicembre del 2006 con la vendita di uTorrent a BitTorrent. Si trattava inoltre di un periodo di transizione per Ek, che nello stesso anno aveva lanciato Spotify, provenendo dalla vendita a TradeDoubler della sua società di pubblicità digitale Advertigo (la vendita è legata al marzo 2006). Tuttavia, la questione non passa di certo inosservata nel curriculum.

Tornando alla questione del ruolo chiave di Strigeus in tutta questa storia, come riportato da Neowin già nel 2018, il programmatore svedese, conosciuto anche come "Ludde", aveva attirato l'interesse di Spotify (tutto era a quanto pare legato alla volontà interna all'azienda di esplorare il mondo del peer-to-peer per risparmiare a livello tecnico). In parole povere, Spotify aveva acquistato uTorrent, forse più per avere internamente Ludvig, chiaramente una persona esperta in ambito peer-to-peer, che per il resto.

Pensate infatti, che nel 2006 BitTorrent acquistò uTorrent proprio da Spotify. Per il resto, da TorrentFreak apprendiamo che nel 2020 Ludvig "Ludde" Strigeus ha ottenuto, per le sue skill in termini di programmazione, il prestigioso Polhem Prize, destinato agli innovatori tecnologici svedesi.