Spotify, ora potrete cercare canzoni con le parti del testo che ricordate

Spesso capita di ricordarsi solo una parte di un brano sentito da qualche parte e di canticchiarlo continuamente senza sapere di quale canzone si tratti. Beh, con l’ultima feature Spotify vi aiuterà: semplicemente scrivendo una frase che vi ricordate nella barra di ricerca ora potrete finalmente scoprire il titolo della canzone e ascoltarla.

Questa funzionalità è stata lanciata oggi su Android e iOS per facilitare la ricerca dei brani agli utenti, ma anche per competere con il servizio Apple Music in cui è già presente da diversi anni. Perfetta per quando non potete usare app per riconoscere le canzoni come Shazam o non le avete installate nel vostro smartphone, la feature sostituisce anche la ricerca delle lyrics direttamente sul vostro motore di ricerca preferito.

A condividere la notizia del lancio della feature è stata la sviluppatrice Lina, presentandola tramite Twitter nelle ultime ore. I commenti sono molto positivi, soprattutto perché gli utenti si sono divertiti a testarla (con successo) con canzoni poco conosciute. Altri per scherzo hanno già detto che ora Google e siti dedicati alla condivisione di lyrics come Genius saranno inutili per scoprire i brani che a lungo sono rimasti senza nome nelle nostre teste.

Tra le altre funzionalità inedite in arrivo su Spotify ci sono anche il nuovo design per le playlist collaborative e, anche se non confermata, la possibilità per gli utenti non paganti di ascoltare gratuitamente musica offline.