Spotify si prende il Camp Nou: lo stadio del Barcellona si chiamerà Spotify Camp Nou

Addio Camp Nou, benvenuto Spotify Camp Nou. La piattaforma di streaming musicale più popolare del mondo ha annunciato una partnership con la squadra di calcio catalana, che porterà al rebranding dell’iconico stadio del Barcellona.

Spotify, nello specifico, ha acquistato i diritti per la denominazione dell’iconico impianto della città spagnola, ma non è tutto perchè il brand apparirà anche sulle maglie delle squadre di calcio maschili e femminili per quattro stagioni a partire dal 2022/23.

Si tratta di un accordo molto importante, dal valore di 310 milioni di Dollari secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano spagnolo SPORT. La partnership sarà ratificato dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati dell’FC Barcellona il 3 Aprile 2022, ma non dovrebbero esserci molti problemi o ostacoli vista la difficile situazione economica in cui versa la squadra, che la scorsa estate è stata costretta a cedere a parametro zero Lionel Messi al Paris Saint Germain dopo oltre 20 anni di carriera e tantissimi trofei.

Spotify dal suo canto utilizzerà questa sponsorizzazione per amplificare la sua esposizione in Europa, dove è già molto famoso in quanto servizio per lo streaming musicale più utilizzato.

Qualche giorno fa, intanto, Spotify ha lanciato Car Thing per tutti, ma solo negli USA. Non è chiaro se arriverà anche in Italia, però.