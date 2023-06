Spotify prepara il nuovo abbonamento 'Supremium' con audio HiFi ed audiolibri

Nel tentativo di aumentare i propri introiti, Spotify starebbe riflettendo sul da farsi e tra le opzioni sul tavolo c’è anche la possibilità di lanciare un nuovo abbonamento, già entro la fine del 2023.

A parlarne è Ashley Carman di Bloomberg in un articolo in cui parla del livello d’abbonamento “Supremium” che potrebbe vedere la luce a breve.

Il piano d’abbonamento più costoso, di cui non si sa molto in termini di prezzi, potrebbe offrire l’accesso alla qualità HiFi che attualmente è disponibile anche in servizi concorrenti come Apple Music ed Amazon Music, oltre ad alcuni altri vantaggi. Alcune persone che hanno familiarità con i piani sostengono che la società potrebbe offrire agli abbonati un “accesso esteso agli audiolibri, attraverso un numero specifico di ore gratuite al mese o un numero specifico di titoli”, con possibilità di acquistarli.

Nell’articolo Carman afferma che il lancio dovrebbe avvenire entro ottobre negli USA, mentre successivamente dovrebbe raggiungere gli altri mercati.

Già lo scorso anno, il CEO di Spotify Daniel Ek aveva preannunciato un aumento dei prezzi per massimizzare il più possibile la sua base di utenti che nel primo trimestre dell’anno ha toccato quota 515 milioni di utenti attivi di cui 210 milioni di abbonati Premium, dati nettamente superiori rispetto alle aspettative del mercato.