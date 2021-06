Spotify si prepara ad Android 12: cambia completamente lo stile del widget

Dopo il cambio di design della libreria, Spotify si sta muovendo per adeguarsi al nuovo design “Material You” che verrà introdotto con Android 12, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde. L’ultima novità, infatti, riguarda l’aggiornamento del widget dell’app di streaming musicale: ecco come cambierà nei prossimi giorni!

L’immagine in calce all’articolo, ottenuta grazie ai colleghi di 9to5Google, mostra chiaramente quale strada vuole percorrere la società svedese lato design dell’app. L’estetica inedita di “Material You” dalle linee tondeggianti, dalla maggiore integrazione di colori e dalla notevole personalizzazione verrà seguita anche da questi nuovi widget che sono già presenti sia su smartphone Android che su iPhone e dunque iOS.

Sarà l’aggiornamento delle versioni beta 8.6.40 e 8.6.42 dell’app di Spotify a portare questa novità sui dispositivi mobili dei fedeli utenti, dotandoli così di uno stile minimale e colorato che all’occhio fa sicuramente un ottimo effetto. Al momento non manca comunque la possibilità di usare ancora il widget originale in tonalità nero-grigio, bianco e verde, dalle linee ben definite e caratterizzata dall’assenza delle ormai prossime a diventare tradizionali linee curve-tondeggianti. Inoltre, gli accostamenti cromatici cambieranno dinamicamente a seconda della copertina dell’album a cui appartiene il brano in riproduzione, garantendo così una varietà maggiore. Non è noto, invece, quando questa novità arriverà ufficialmente nella versione stabile dell’app.

A proposito di Spotify, recentemente l’azienda ha lanciato l’app Greenroom pensata per competere con Clubhouse.