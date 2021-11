Spotify prepara Discover, feed verticale stile TikTok per scoprire nuova musica

In seguito all’annuncio della partnership con Netflix, sembrerebbero esserci altre importanti novità in arrivo per Spotify. La piattaforma di streaming musicale svedese a breve dovrebbe introdurre la sezione Discover con feed video verticale stile TikTok per scoprire nuovi brani.

A scovare questa interessante feature inedita nella versione TestFlight (niente altro che la beta per iOS) di Spotify è stato Chris Messina che, tramite Twitter, ha poi condiviso alcune immagini riguardanti Discover. Si tratta a tutti gli effetti di una nuova sezione che apparirà, almeno secondo i piani attuali, direttamente nella barra inferiore dell’applicazione assieme a Home, Ricerca e La tua libreria.

Premendola, il sistema mostrerà automaticamente alcuni video musicali verticali riproducendo i rispettivi brani. Così facendo, Spotify promuoverà nuovi artisti con un feed personalizzato a seconda dei gusti dei singoli utenti. L’interfaccia, oltre al filmato Canvas, mostrerà poi il titolo della canzone, l’artista e le opzioni per mettere “Mi piace”, assieme al classico menu a comparsa per inserire il pezzo in una o più playlist personali.

Spotify stessa ha confermato poi l’avvio della fase di test su iOS come segue: “In Spotify, conduciamo regolarmente diversi test per migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi test finiscono per aprire la strada alla nostra, più ampia esperienza utente, e altri servono solo come un’importante lezione [per noi]”. Al momento non risultano esserci dettagli ulteriori in merito al rilascio della feature, anche se sembra effettivamente destinata, in ogni caso, ad approdare nell’app.

E sempre à propos di Spotify, in Italia è arrivata la visualizzazione dei testi dei brani.