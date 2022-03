Spotify prepara interfaccia stile TikTok per scoprire nuovi podcast: ecco come sarà!

I programmatori di casa Spotify in queste settimane stanno implementando non una, ma ben due nuove interfacce utente per l’applicazione: dopo la modalità dedicata all’utilizzo di Spotify in macchina, ecco a voi l’inedita sezione Podcast con UI rinnovata per scoprire contenuti audio sullo stesso stile di TikTok.

I colleghi di The Verge hanno segnalato lo scorso weekend tale modifica nell’app di Spotify, la quale appare proprio come una scheda completamente nuova dedicata esclusivamente ai podcast. Un portavoce ha poi confermato al portale che questo aggiornamento è ancora in fase di test e “non ci sono ulteriori dettagli da condividere in questo momento”, ergo potrebbe risultare presente su Spotify solo per qualche settimana prima di svanire per sempre.

Ora come ora, la pagina Podcast è piuttosto vaga e consente esclusivamente di scorrere verticalmente tra le schede di vari show senza un ordine preciso: come potete vedere in calce alla notizia, l’interfaccia mostrerà la copertina del podcast e consentirà di ascoltare solamente una breve clip audio dello spettacolo, permettendo quindi di scoprire il suo stile ed eventualmente aggiungerlo alla propria libreria. Durante l’ascolto, Spotify mostrerà anche una trascrizione dinamica che finora non abbiamo visto diffusa su così tanti podcast, segnale che gli sviluppatori potrebbero avere anche questa piccola sorpresa in arrivo nelle prossime settimane.

Una funzionalità simile che abbiamo visto a fine 2021 è Spotify Discover, feed verticale stile TikTok pensato per scoprire nuova musica; tuttavia, essa è rimasta nel servizio di streaming solamente per un periodo di tempo limitato. Chissà se tornerà in futuro e se affiancherà la scheda Podcast.