Spotify prepara nuova playlist per tutti gli utenti: non sarà creata dagli algoritmi

In seguito all’allargamento della playlist Blend a un massimo di dieci persone, così da garantire maggiore varietà alle playlist ibride tra più utenti, Spotify ha confermato di avere lanciato una nuova funzionalità e playlist chiamata “Featured Curators” in arrivo nell'app di diversi utenti in tutto il mondo. Ecco quali contenuti includerà.

Come da comunicato ufficiale pubblicato nella Newsroom Spotify, questo pilot è stato pensato per consentire agli utenti di ”scoprire la musica che amano con una raccolta di playlist curata da utenti e influencer selezionati da Spotify”. In altre parole, si tratterebbe di una serie di playlist create da amanti della musica selezionati dalla società svedese alla luce del loro successo tra gli utenti stessi, o per la loro popolarità, o per la tipologia di playlist uniche da loro proposte.

Queste liste alternative verranno proposte come delle “playlist personali” anziché playlist create automaticamente dagli algoritmi della piattaforma di streaming. Come spiegato dai gestori, tuttavia, le playlist Featured Curators non saranno disponibili per tutti gli utenti, almeno in una fase iniziale: “Utenti in mercati selezionati presto potrebbero iniziare a vedere le playlist Featured Curators in-app e sulle home page. Nel mentre, continueremo a elaborare il programma durante il periodo di test”.

Ricordiamo, in conclusione a questa notizia, che Spotify sta anche testando una nuova interfaccia utente per l’uso in macchina.