Spotify sta preparando una feature per competere con Clubhouse

Spotify nell’ultimo periodo ha lanciato una nuova versione dell’app per Desktop e Web con un design completamente rinnovato per assomigliare all’applicazione su smartphone, ma gli sviluppatori sarebbero anche all’opera su una feature che mira a competere direttamente con Clubhouse, da accompagnare ai podcast.

Come riportato anche dai colleghi di Engadget, la società svedese di Daniel Ek ha annunciato l’acquisizione di Betty Labs, azienda madre dell’app Locker Room pensata per lo sport in diretta audio, con l’obiettivo di portare un prodotto analogo su Android oltre che su iOS – dove ora è disponibile - ma con un focus più ampio su musica, cultura e contenuti sportivi.

Secondo il capo del reparto Ricerca e Sviluppo di Spotify Gustav Söderström, che ha parlato anche con The Verge, è importante che la piattaforma di streaming musicale punti su podcast e funzioni analoghe a quella proposta da Clubhouse non solo per content creator e nomi già affermati ma anche per il resto dell’utenza, così da competere anche con Twitter Spaces, le “Chat Vocali 2.0” di Telegram e persino Discord.

Inoltre, Söderström non esclude l’implementazione di ulteriori funzionalità per la monetizzazione delle chat, la gestione dei file audio prodotti e memorizzati sulla piattaforma, evitando così il passaggio da altri servizi di podcast e conversazioni ad Anchor, o altro ancora. L’ultima possibilità citata in particolare ha ottime probabilità di giungere in via ufficiale, in quanto permetterebbe agli utenti di registrare in modo nativo le proprie chat e toccare un pulsante per distribuirle direttamente su Spotify: meno lavoro, più divertimento e, magari, più guadagni.

Non ci si ferma qui, però: gli sviluppatori di casa Spotify hanno già annunciato anche altre tre feature per l’app su smartphone, pensate sempre per migliorare l’esperienza d’uso nell’ascolto di brani musicali o podcast, specialmente nel caso di coloro che sono iscritti al piano Premium.