Spotify presenta i nuovi Mix, playlist personalizzate in base ad artisti, anni e generi

Dopo l’arrivo del nuovo design per Spotify Desktop e Web, ora il colosso dello streaming musicale per smartphone, tablet e PC ha deciso di presentare una nuova serie di playlist Mix personalizzate per ogni singolo utente iscritto alla piattaforma, Premium o gratis che sia, già disponibili proprio da oggi 31 marzo 2021.

Come ripreso dai colleghi di Android Police, gli sviluppatori della società svedese hanno introdotto questa famiglia di playlist inedite riempite di brani già ascoltati dall’utente e apprezzate, assieme però anche ad alcuni brani aggiuntivi che Spotify pensa che ti piaceranno, in base ai tuoi artisti, generi o decadi musicali preferiti.

In precedenza erano già presenti delle playlist simili chiamate “Daily Mix” con vari numeri a seconda dei generi o degli artisti raggruppati in quell’unica playlist, tuttavia in quei casi può essere difficile capire di primo acchito il tema unificante dei brani selezionati. Di conseguenza, i nuovi Spotify Mix si propongono con una definizione migliore e immagini più accattivanti: troviamo, per esempio, “2000s Mix”, “Pop Mix”, “Rock Mix” o “Queen Mix”, in base ai gusti specifici dell’utente stesso.

La serie di esempi potrebbe continuare all’infinito, ma rimane ben chiaro che Spotify intende includere più playlist all’interno di ogni singolo Mix aggiornandoli frequentemente per evitare che dopo un po’ l’ascolto risulti noioso. Il rilascio sarà graduale, di conseguenza se non troverete questi Mix immediatamente basterà attendere il lancio lato server da parte di casa Spotify. Dopodiché, ogni Mix sarà visibile nella sezione “Creato per te” dell’applicazione mobile o Desktop.

Il colosso svedese, nel mentre, sta anche lavorando su una feature che mira a competere direttamente con Clubhouse.