Spotify presto potrebbe permettere di bloccare completamente gli artisti

Un nuovo rapporto pubblicato su Thurrott riferisce che Spotify starebbe testando una nuova funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di bloccare completamente un artista. Nel momento in cui si dovesse bloccare un determinato artista o band, questo non comparirebbe più in nessuna playlist o classifica.

Ovviamente ciò comporterà anche la rimozione di tutte le eventuali tracce dalla libreria musicale, nelle playlist create da Spotify e personalizzate, ma anche dalle radio ed in generale dall'intera applicazione. Gli utenti dal loro canto potranno anche rimuovere il blocco manualmente tramite le impostazioni o andando sulla pagina dedicata.

La nuova funzione sembra essere già accessibile da molti tramite i tre puntini sospensivi presenti in alto a destra sulla pagina di ogni artista. Cliccandoci sopra, è possibile selezionare l'opzione "non riprodurre questo artista". Nell'esempio presente in calce Thurrott ha scelto Ariana Grande per effettuare i test.

Al momento la feature è limitata ad un piccolo gruppo di utenti che Spotify ha scelto per effettuare i test, e su iOS solo tramite la versione beta dell'applicazione.

Spotify quindi mira ad accogliere la richiesta arrivata per molto tempo da parte degli utenti, che avevano chiesto a gran voce la possibilità di bloccare gli artisti per evitare di trovarseli nei Discover Weekly o Release Radar.