Spotify presto suggerirà le canzoni in base al nostro stato d'animo: ecco il brevetto

Spotify ha recentemente registrato un brevetto relativo ad una nuova tecnologia che gli consentirà di analizzare i dati vocali degli utenti per suggerire di conseguenza le canzoni in base allo stato d'animo ed al luogo in cui si trova.

La licenza è stata richiesta per la prima volta nel febbraio del 2018 ma il via libera definitivo è stato concesso solo nel Gennaio 2021. Nella documentazione si legge che l'algoritmo di Spotify sarà in grado di utilizzare il riconoscimento vocale e analizzare il rumore di fondo per identificare tratti unici quali "lo stato emotivo, il sesso, l'età o l'accento" direttamente dall'altoparlante. Di conseguenza, la piattaforma di streaming una volta ottenuti tali dati sarà in grado di consigliare le tracce musicali adatte al mood.

Non si tratta di una prima assoluta per Spotify, che già da qualche anno sta lavorando per personalizzare il più possibile l'esperienza d'ascolto degli utenti per indirizzarli verso i contenuti più pertinenti ed appropriati, sia a livello di musica che di podcast.

Non è chiaro come e quando verrà implementata questa funzionalità. Resta da capire se bisognerà attivarla a mano oppure no, ma propendiamo di più verso quest'ultima possibilità dal momento che in caso contrario si potrebbe aprire una discussione in merito alla riservatezza e privacy.