Spotify: il primo ballo del principe Harry e Meghan avverrà sulle note di Ed Sheeran?

Il principe Harry e Meghan Markle faranno il loro primo ballo di nozze sulle note di Adele, Ellie Goulding, Elton John o di qualche altro artista?

I rumor in vista del matrimonio reale del 19 Maggio sono tra i più fantasiosi: una delle domande più frequenti è quella sulla colonna sonora del primo ballo ufficiale dei novelli sposi. Il principe Harry e Meghan riveleranno dei gusti musicali più delicati e briosi o più vivaci e popolari? Se la scelta sarà di tendenza, in linea con il matrimonio più glamour dell’anno, la coppia reale sceglierà Ed Sheeran per il primo ballo - secondo le previsioni di Spotify.

Nel 2018, infatti, tra i brani Spotify più selezionati per il primo ballo di nozze, spopola proprio Ed Sheeran che con "Perfect" e "Thinking Out Loud" occupa le prime due posizioni della Top 10 globale Spotify delle canzoni più selezionate per il primo ballo di nozze.

Top 10 globale di tracce per il primo ballo di matrimonio nel 2018:

Ed Sheeran - Perfect Ed Sheeran - Thinking Out Loud Etta James - At Last John Legend - All Of Me Elvis Presley - Can’t Help Falling In Love Christina Perri - A Thousand Years Ray LaMontagne - You Are the Best Thing Jason Mraz - I Won’t Give Up Ellie Goulding - How Long Will I Love You Ed Sheeran - Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncè)

Se Ed Sheeran è ufficiosamente il re del romanticismo, la Top 10 di Spotify per il primo ballo di matrimonio 2018 comprende sia grandi classici per il primo ballo come Etta James “At Last” ed Elvis Presley “Can’t Help Falling Love” sia qualcosa di più moderno come Bruno Mars con “Marry You” e John Legend con “All of Me”.

Nella maggioranza delle playlist di nozze presenti sulla piattaforma, invece, gli utenti di Spotify rivelano preferenze musicali diversificate, tanto per vecchi successi come “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) di Whitney Houston quanto per quelli più recenti come “Uptown Funk” di Mark Ronson

Top 10 globale di tracce per il matrimonio nel 2018:

Ed Sheeran - Thinking Out Loud Bruno Mars - Marry You Ed Sheeran - Perfect Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) John Legend - All of Me Mark Ronson - Uptown Funk The Temptations - My Girl Christina Perri - A Thousand Years Train - Marry Me Daryl Hall & John Oates - You Make My Dreams

Anche chi non è nella lista degli ospiti reali può lasciarsi ispirare dalla stagione dei matrimoni e iniziare a ballare al buio o a piedi nudi sull’erba, come canta Ed, con le tracce delle Top 50 di Spotify dedicate al matrimonio ed al primo ballo di nozze per il 2018!

Ascolta la top 50 su Spotify per il primo ballo di nozze 2018

Ascolta la top 50 su Spotify per le nozze 2018