Spotify pronta a lanciare un riproduttore stand-alone per auto

Secondo una fonte anonima riportata dal Financial Times, Spotify sarebbe in procinto di rilasciare, per la fine dell’anno, un lettore musicale per auto con controlli vocali, al prezzo di 100 dollari.

Il nuovo, e primo in assoluto, dispositivo hardware di Spotify permetterà agli utenti di accedere direttamente all’offerta musicale invece di utilizzare metodi alternativi come Apple CarPlay o Android Auto, che sono disponibili, generalmente, solo nelle automobili più recenti e che vincolano l’utente ad una piattaforma proprietaria.

Il dispositivo in questione, infatti, si collegherà al sistema di infotainment dell'auto tramite Bluetooth ed includerà dei tasti fisici programmabili, utilizzabili per richiamare le playlist preferite. Il dispositivo, inoltre, supporterà i comandi vocali. Sconosciute, al momento, le altre caratteristiche hardware come la capacità di archiviazione e se il dispositivo offrirà connettività cellulare LTE oppure dovrà necessariamente utilizzare quella dello smartphone.

Certamente un dispositivo Spotify stand-alone , oltra a risultare sicuramente di più facile utilizzo rispetto al connettere direttamente lo smartphone via bluetooth o via cavo, garantirebbe al servizio di streaming una base di potenziali utenti notevolmente più ampia. Proprio a questo proposito, infatti, Spotify starebbe pensando di abbinare questo device a dei nuovi piani di abbonamento, secondo i rumors probabilmente annuali.