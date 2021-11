Spotify punta agli audiolibri: pensa all'acquisizione di oltre 325.000 titoli con Findaway

Spotify vuole espandersi ancora coprendo sempre più servizi e tipologie di contenuti. Dopo la partnership con Shopify annunciata a ottobre, per vendere merchandise ufficiale dai profili Spotify degli artisti, la società prevede di acquisire la piattaforma di audiolibri Findaway per avvicinarsi ai “lettori digitali”.

Il trend degli audiolibri è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi mesi, anche se non tanto quanto i podcast. Proprio quest’ultimo tipo di contenuti ha trainato Spotify nel 2021: la società stessa ha confermato che le entrate pubblicitarie dai podcast sono aumentate del 627% su base annua a luglio e c’è un 30% in più di utenti interessati al loro ascolto. A proposito di podcast, ricordiamo che da settembre ci sono anche Q&A e sondaggi implementabili tramite Anchor.

L’espansione dell’offerta con questi guadagni potrebbe replicarsi con gli audiolibri, anch’essi sempre più popolari in tutto il mondo. Nir Zicherman, capo della divisione Spotify dedicata agli audiolibri già disponibili sul servizio di streaming svedese, ha affermato che l’acquisizione di Findaway “accelererà l'aggiunta di un catalogo di audiolibri sulla piattaforma in modo che gli utenti possano effettivamente ottenere tutti i contenuti audio che desiderano da un unico servizio”. In tutto si pensa di includere una libreria di oltre 325.000 titoli, da offrire potenzialmente con un abbonamento inedito agli utenti.

Le potenzialità ci sono, ma a che costo? Questo sarà un dettaglio fondamentale dal punto di vista dei clienti stessi che, magari, preferiranno optare per altre piattaforme per una questione di spese. D’altro canto, però, la comodità dell’unico servizio per ogni contenuto attirerà non poche persone. Essendoci ancora tanta strada da fare, non ci resta che attendere l’acquisizione ufficiale di Findaway da parte di Spotify.