Spotify raggiunge 500 milioni di utenti attivi e il CEO commenta l'IA

In seguito all'integrazione di Spotify in Strava, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine al popolare servizio di streaming. Quest'ultimo, infatti, ha raggiunto il mezzo miliardo di utenti mensili: il tutto mentre è in corso un ampio dibattito sulla questione intelligenza artificiale.

A proposito del traguardo, questo è stato reso noto direttamente mediante il portale ufficiale di Spotify nella giornata del 25 aprile 2023. Più precisamente, in un'infografica si legge che la piattaforma di streaming ha superato i 515 milioni di utenti attivi mensili (nonché i 210 milioni di abbonati). Da notare inoltre che sono già passati 10 anni dal lancio di Spotify in Italia (avvenuto il 12 febbraio 2013).

Andando però oltre all'importante traguardo raggiunto dalla popolare piattaforma di streaming, sono arrivate, come riportato anche da TechCrunch, delle dichiarazioni sull'IA da parte del CEO di Spotify, ovvero Daniel Ek. In un quadro di earning call legate al Q1 2023, quest'ultimo è infatti stato chiamato a commentare quanto accaduto di recente nel mondo musicale.

Ek ha dunque indicato che da una parte l'uso dell'intelligenza artificiale può essere positivo, mettendo di mezzo la nuova funzionalità AI DJ lanciata da Spotify e citando i potenziali benefici per gli artisti (ad esempio, in fase di creazione di un brano), ma dall'altro lato non ha potuto esimersi dal definire complesse e in rapida evoluzione le potenziali problematiche che possono sorgere da una tecnologia di questo tipo.

Ek ha fatto sapere che non c'è un'unica semplice soluzione al tutto, visto che di mezzo ci sono miriadi di contenuti e discussioni con i vari player dell'industria musicale. Da un lato c'è l'innovazione, mentre dall'altro c'è il rispetto del copyright. Ciò che Spotify sta chiaramente cercando di fare è provare a trovare un equilibrio.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, di recente ha fatto ampiamente discutere la pubblicazione di un falso brano IA di Drake e The Weeknd, che era finito anche su Spotify (tra le varie altre piattaforme). La canzone è stata successivamente rimossa, ma la questione della musica generata dall'intelligenza artificiale sembra essere destinata a far discutere a lungo.

Per intenderci, come riportato anche da The Verge, si inizia già a fare riferimento a ulteriori brani IA legati alla voce di Drake pubblicati su altre piattaforme (vedasi SoundCloud e YouTube). Ad attirare ulteriormente l'attenzione sulla questione è stato poi un annuncio di Grimes, visto che l'artista canadese sta di fatto consentendo essenzialmente a tutti di utilizzare la sua voce tramite intelligenza artificiale (dividendo le royalties). Insomma, capite bene che probabilmente, al netto del commento del CEO di Spotify, la vicenda potrebbe protrarsi per un bel po'.