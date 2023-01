Spotify da record: è il primo servizio di streaming musicale con 200 milioni di abbonati

A poco più di una settimana dall’annuncio dei licenziamenti di Spotify, l'amministratore delegato della compagnia Daniel Ek ha diffuso i risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2022, nel corso del quale sono cresciuti del 14% gli utili e del 20% gli utenti attivi.

Nello specifico, gli utenti attivi mensili sono 489 milioni, al di sopra delle previsioni. Il dato più importante è però quello relativo agli abbonati Premium: Spotify diventa il primo servizio di streaming musicale a superare quota 200 milioni di paganti. Al 31 Dicembre 2022 tale dato era pari a 205 milioni, in aumento del 14% appunto su base annua.

Spotify ha registrato anche una perdita operativa di 231 milioni di Euro nel quarto trimestre. Il ricavo medio per abbonato Premium è ora di 4,55 Euro, in aumento del 3% su base annua ma in calo rispetto ai 4,63 Euro dello scorso trimestre.

Nel corso della conferenza non sono state diffuse nuove informazioni sul chiacchierato Spotify Hi-Fi, il nuovo piano d’abbonamento per l’ascolto di musica in formato lossless che è stato annunciato quasi due anni fa e di cui non si è più saputo nulla.

Fortunatamente, non è stato annunciato l’aumento dei prezzi di cui si parla da tempo e che è già stato messo in campo anche da altri competitor come Amazon ed Apple.