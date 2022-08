Spotify regala 3 mesi di Premium e offre sconto per ex abbonati a un prezzo imperdibile

Spotify torna alla carica con una promozione speciale legata agli account gratuiti mai abbonati a Premium o ex abbonati: a seconda dello storico del vostro profilo, potrete ottenere tre mesi di Spotify Premium gratis o a 9,99 Euro, un prezzo imperdibile anche per chi ha cancellato l’abbonamento in passato.

Recandosi sul sito di Spotify Premium, infatti, gli utenti in queste ore verranno accolti da due schermate differenti: quella che trovate in calce alla notizia verrà mostrata a tutti coloro che non hanno mai attivato un piano Premium individuale e permette proprio di accedere a tre mesi a costo zero, con rinnovo automatico al termine dell’offerta a 9,99 Euro al mese.

Altrimenti, coloro che in precedenza erano iscritti a Premium individuale a prezzo pieno o con account Student e hanno cancellato l’abbonamento prima del 15 luglio 2022 potranno accedere all’imperdibile sconto che porta tre mesi a 9,99 Euro, ergo appena 3,33 Euro al mese. Per ottenere tutti i vantaggi del caso questa è una iniziativa da non lasciarsi sfuggire: con Premium, ricordiamo, è possibile accedere a skip illimitati, possibilità di riprodurre qualsiasi brano si desideri e zero pubblicità tra i brani.

La società ha reso la promozione disponibile in Italia e, in totale, in 135 paesi. Per verificare la vostra idoneità sarà sufficiente cliccare sul collegamento sopra presente, con il quale verrete reindirizzati direttamente al portale di iscrizione a Premium.

Tra l’altro, proprio gli utenti Premium recentemente hanno ricevuto nuovi pulsanti di riproduzione.