Spotify regala due mesi di Premium con l'offerta 'Comeback' da 9,99 Euro per 90 giorni

Nuova offerta di Spotify per gli ex clienti che non hanno più attivo un abbonamento Premium. La piattaforma di streaming musicale sta inviando in queste ore il materiale promozionale che permette di accedere a tre mesi di Premium a 9,99 Euro complessivi. L'offerta scade il 31 Dicembre 2019.

Al termine del periodo promozionale, ovvero dal quarto rinnovo in poi, la sottoscrizione si rinnoverà a 9,99 Euro al mese, quindi al costo standard. L'offerta non è attivabile da coloro che hanno annullato il Premium dopo il 19 Ottobre. Di fatto, Spotify regala due mesi di abbonamento pagando solo l'importo pari ad una mensilità: il risparmio è infatti di 19,98 Euro.

Per attivarla basta collegarsi a questo indirizzo dall'account precedentemente utilizzato con il Premium.

L'abbonamento consente di scaricare le canzoni per l'ascolto da offline, e non include nessuna interruzione pubblicitaria. Ovviamente è anche possibile ascoltare qualsiasi brano, anche da mobile, a differenza di quanto avviene con il Freemium che attiva la modalità shuffle che non permette di scegliere un brano specifico, ed include anche gli skip illimitati.

Spotify qualche settimana fa ha lanciato Spotify Wrapped 2019, un tool che consente di scoprire gli artisti ascoltati maggiormente durante l'anno che si sta per concludere. Nelle classifiche generali italiane, Ultimo si è piazzato al primo posto.