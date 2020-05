Spotify regala tre mesi di Premium fino al 30 Giugno: come accedere all'offerta

Spotify ha annunciato il lancio di una nuova promozione globale, che è stata riportata in anteprima dai colleghi di The Verge, che permette di ottenere 3 mesi di prova gratuita su tutti i tipi di abbonamenti, incluso quello Family.

Per approfittare di questa interessante offerta basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata, e sarà disponibile fino al 30 Giugno 2020.

Come leggiamo nei termini e condizioni, al termine del periodo promozionale si applicheranno le tariffe classiche previste dal piano scelto; ovviamente però sarà anche possibile disabilitare il rinnovo automatico direttamente dalle impostazioni del servizio. La promozione è comunque disponibile solo per i nuovi clienti che non hanno avuto accesso in passato al mese gratuito di Spotify, tanto meno a chi ha già sottoscritto un abbonamento. Di seguito i termini e condizioni:

I piani a disposizione sono tre:

Utente singolo : a 9,99 Euro al mese (addebitati al termine dell'offerta) permette di ascoltare musica senza pubblicità, anche offline;

: a 9,99 Euro al mese (addebitati al termine dell'offerta) permette di ascoltare musica senza pubblicità, anche offline; Spotify Premium Family : ha un costo di 14,99 Euro e può essere condiviso con 6 persone che vivono insieme. Presente anche la funzionalità Family Mix;

: ha un costo di 14,99 Euro e può essere condiviso con 6 persone che vivono insieme. Presente anche la funzionalità Family Mix; Student: costerà 4,99 Euro e rappresenta un'offerta rivolta a coloro che sono iscritti all'università.

Insomma, si tratta di una promozione molto interessante per passare un'estate all'insegna della musica.