Spotify resetta le password di alcuni utenti: ecco perchè

Ancora un problema di sicurezza per Spotify. La piattaforma di streaming musicale in queste ore sta informando gli utenti di aver resettato le password ad alcuni profili in quanto colpiti da una falla che avrebbe potuto mettere a rischio i dati personali.

Nello specifico, in una dichiarazione rilasciata a Techcrunch, Spotify ha fatto sapere che un problema nel sistema interno ha esposto le informazioni personali degli account privati ad alcuni partner commerciali, tra cui indirizzo email, nome, password, sesso e data di nascita.

Maggiori dettagli sono giunti a seguito di un documento depositato presso l'ufficio del Procuratore Generale della California, in cui però Spotify non ha specificato quali aziende potrebbero aver visualizzato i dati ed informazioni. Tuttavia, i gestori si sono immediatamente messi in contatto con i partner interessati per accertarsi dell'avvenuta cancellazione.

La scoperta è stata effettuata il 12 Novembre 2020, ma il sospetto è che la falla esistesse già dal 9 Aprile 2020.

Spotify comunque ha sottolineato che solo "un piccolissimo sottoinsieme di utenti Spotify è stato colpito dal bug software, che ora è stato corretto e risolto. Proteggere la privacy dei nostri utenti e mantenere la loro fiducia sono le massime priorità". Proprio per questo motivo, infatti, è stato disposto il reset delle password per i profili interessati.