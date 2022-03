Spotify riceve su Android una feature attesissima, presente su iOS da tanti anni

In seguito al lancio di Car Thing per tutti gli utenti Spotify, gli sviluppatori della nota piattaforma di streaming svedese sembrano avere finalmente deciso di implementare su Android una funzionalità presente sull’applicazione per iOS da moltissimo tempo. Tuttavia, il lancio sembra essere avvenuto senza alcun comunicato ufficiale.

Fortunatamente, a rendere noto al pubblico il debutto dello “swipe left” per aggiungere una canzone alla coda di ascolto è stato l’utente Reddit u/Far-Contact-9369 tramite r/Android nella giornata di oggi. Si tratta di una funzionalità piuttosto banale e semplice da implementare, ma che fino a oggi non ha mai trovato spazio su Spotify per Android.

Il debutto della funzionalità sembra avere sorpreso anche altri utenti del servizio di streaming, dato che il thread è stato votato da oltre 500 utenti e la maggior parte dei commenti proviene da persone che non sapevano nulla e hanno gradito molto la tip ricevuta. Del resto, sui forum ufficiali Spotify questa era una delle feature più richieste dal pubblico, quindi il suo lancio definitivo era particolarmente atteso.

Non è noto esattamente con quale aggiornamento sia approdata su Spotify, tantomeno se si tratta di una semplice attivazione lato server. In altri termini, ciò che potete fare per accertarvi del suo lancio è aggiornare l’applicazione tramite Play Store e osservare se, con un semplice swipe left sulla canzone di vostro interesse, potete aggiungerla alla coda d’ascolto.

Tra le altre, tanto attese novità di Spotify c’è il servizio di streaming Hi-Fi, del quale nemmeno il CEO conosce la data di lancio.