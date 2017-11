Spotify rilancia la promozione: 3 mesi a 0,99 Euro

Spotify ha rilasciato, in concomitanza con il Black Friday, la sua storica promozione che permette di abbonarsi per tre mesi a 0,99 Euro. L’offerta sarà accessibile fino al 31 Dicembre 2017, e rientra nei “buoni propositi” che Spotify vuole mettere a disposizione dei propri utenti.

Attenzione però, si potranno abbonare a 0,99 Euro per tre mesi solo coloro che non hanno avuto precedentemente un abbonamento a Spotify e che non hanno avuto accesso alla prova gratuita che la società nordeuropea mette a disposizione dei propri clienti.

Dopo tale periodo, si applicherà la tariffazione classica che prevede l’addebito mensile di 9,99 Euro per poter accedere alle funzionalità Premium. Se l’utente desidera disdire il proprio abbonamento al servizio Premium dopo la scadenza del periodo di prova iniziale, potrà farlo seguendo le istruzioni presenti nell’applicazioni.

Le Offerte di prova iniziale sono disponibili in numero limitato, fino a esaurimento scorte. L’offerta di prova iniziale scade e deve essere riscattata prima della data promossa. Spotify si riserva il diritto di interrompere anticipatamente la promozione in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione.

Maggiori informazioni disponibili a questo indirizzo.