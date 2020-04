Spotify: rinnovato l'accordo di licenza con Warner Music

Spotify ha annunciato di aver rinnovato a livello globale l'accordo con Warner Music Group, una delle etichette discografiche più importanti che rappresenta artisti come Linkin Park, Ed Sheeran, Cardi B, Metallica, Coldplay e Neil Young. Interessante anche notare come l'accordo si applichi anche all'India, e conclude una battaglia legale.

In una dichiarazione congiunta di Spotify e Warner Music Group, le due società hanno affermato che "non vedono l'ora di collaborare ad iniziative globali di grande impatto per gli artisti e cantautori, allo scopo di far crescere l'industria musicale a lungo termine".

Ovviamente le parti non hanno rivelato i termini finanziari, ma soprattutto per gli utenti indiani si tratterà sicuramente di una novità di rilievo dal momento che fino ad ora gli artisti che figurano nel portafoglio del gigante discografico non erano disponibili nel catalogo di Spotify India. In Italia invece non cambierà praticamente nulla in quanto i gruppi e cantautori in questione già in precedenza potevano essere ascoltati.

Secondo i dati ufficiali rilasciati dalla società svedese, il Coronavirus ha provocato un drastico calo degli ascolti in Italia.

Non è chiaro nemmeno che tipo di royalties abbia assicurato Spotify agli artisti di Warner Music, ma sicuramente saranno più elevate rispetto a quelle riconosciute agli artisti indipendenti, come raccontato da uno di questi.