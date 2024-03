Spotify ci ripensa: niente abbonamenti in-app su iOS, non vuole collaborare con Apple

Mentre imperversa e si fa più aspro lo scontro tra Spotify ed Apple, soprattutto a seguito della maxi multa da quasi 2 miliardi di Euro comminata dall’Unione Europea al colosso di Cupertino a seguito della denuncia della società nordeuropea, dalla piattaforma di streaming musicale arriva un’inversione ad u.

Sebbene il nuovo iOS 17.4 lanciato ieri sera lo consenta, infatti, Spotify non permetterà agli utenti in possesso di un iPhone o iPad di effettuare acquisti in-app degli abbonamenti direttamente dal client per iOS ed iPadOS.

Parlando con The Verge, Spotify ha spiegato di aver preso questa decisione in risposta alla sentenza della Commissione Europea per “abuso di posizione dominante nel mercato dello streaming musicale”. Piuttosto che consentire agli utenti di abbonarsi dall’app, Spotify inserirà nel client una nuova sezione dove saranno spiegati tutti i vantaggi previsti dai livelli di abbonamento con i relativi prezzi.

Gli utenti potranno abbonarsi seguendo un link che reindirizzerà al proprio sito web, dove non si dovrà fare altro che inserire i dati di pagamento per effettuare il pagamento. Ovviamente, il tutto è legato all’approvazione da parte di Apple, che dovrà dare il via libera alla modifica.



Lo scontro quindi si fa sempre più aspro e con questa decisione, di fatto, la compagnia che gestisce il servizio di streaming più popolare del mercato si rifiuta di collaborare con Apple e vuole sfruttare al massimo la decisione della Commissione Europea.