Spotify: ripristinate le password di molti utenti per 'attività sospette'

Nelle ultime ore molti utenti di Spotify hanno ricevuto una mail da parte dei gestori del servizio in cui venivano invitati ad indicare una nuova password a seguito di un ripristino da parte del team di sicurezza. La società nordeuropea infatti ha preso la decisione dopo aver rilevato alcune "attività sospette" negli account.

Un portavoce della compagnia, raggiunto da TechCrunch ha affermato che "nell'ambito dei nostri continui sforzi ed attività di manutenzione per combattere le attività fraudolente sul nostro servizio, abbiamo recentemente inviato una comunicazione ad alcuni utenti per invitarli a cambiare la password in via precauzionale. Consigliamo vivamente di non utilizzare le stesse credenziali tra diversi servizi".

Spotify sostanzialmente ha fatto capire che probabilmente si tratta di un tentativo di stuffing, una pratica nota tra gli hacker che prevede l'acquisizione di un elenco di nomi utente e password trafugati da altri servizi, per poi tentare di accedere al proprio servizio.

Non è chiaro se alcuni di questi dati siano stati utilizzati per accedere con successo a Spotify, ma le grosse società sono solite adottare questa procedura per proteggere i propri utenti. In passato anche Netflix e Facebook hanno fatto lo stesso.

Spotify non ha diffuso molte informazioni aggiuntive a riguardo. Fateci sapere se anche voi avete ricevuto la mail.