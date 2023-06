Spotify rivoluziona la sua app desktop: tutti i cambiamenti del redesign

Non c'è solo il nuovo super-abbonamento Hi-Fi di Spotify nel futuro del servizio di streaming musicale. Al contrario, nelle scorse ore la piattaforma per musicofili ha annunciato un grande aggiornamento della sua interfaccia per PC, che ne rivoluziona completamente l'app desktop. Vediamo i cambiamenti principali.

Con un comunicato stampa ufficiale, Spotify ha spiegato che il redesign della sua app per PC è "il più importante realizzato fino ad ora", e che il rollout di quest'ultimo avverrà nel giro di qualche settimana per tutti gli utenti su scala globale. I più fortunati, dunque, potrebbero aver ricevuto l'aggiornamento già nelle scorse ore.

Il cambiamento principale del nuovo design riguarda la libreria di Spotify, che può essere visualizzata nella barra laterale di sinistra. Quest'ultima, ora, non mostra più solo il titolo testuale delle playlist e dei brani, ma anche delle icone personalizzate per ciascun brano e ciascuna raccolta. È poi possibile ridurre le dimensioni della barra laterale in modo da mostrare solo le icone, facendo scomparire del tutto il testo, oppure ingrandirle per svelare, oltre al titolo completo della playlist, anche l'ultimo brano riprodotto da quest'ultima.

Sono inoltre stati aggiunti nuovi filtri per la libreria, che permettono agli utenti di utilizzare delle semplici icone per filtrare per playlist, per artista e per album i brani salvati, nonché una searchbox in cima alla pagina per gli input testuali.

Sul lato destro dello schermo, invece, viene implementato il menù "In Riproduzione", che mostra con una grande copertina il brano o il podcast che state riproducendo sul PC. La grossa novità è che l'immagine verrà corredata da una serie di informazioni utili, come la trascrizione del testo del podcast, la descrizione dell'episodio o persino il merchandise e le date delle prossime tappe dei concerti dell'artista che state ascoltando.