Spotify saluta modalità Car View per uso in auto: in arrivo altre soluzioni?

In queste giornate Spotify non solo ha detto addio allo “shuffle” degli album dalle loro rispettive schermate, ma a quanto pare ha salutato anche la modalità Car View per l’utilizzo semplificato dell’app durante la guida tramite la visualizzazione ingrandita del brano in riproduzione.

La conferma giunge direttamente da un moderatore della community Spotify nel forum ufficiale: “Possiamo confermare che stiamo ritirando la funzione Car View. Ciò, tuttavia, non significa che non vogliamo migliorare il modo in cui i nostri utenti ascoltano Spotify durante la guida. Al contrario, stiamo esplorando attivamente una varietà di nuovi modi per offrire la migliore esperienza di ascolto in auto. Pensa al ritiro di Car View come qualcosa che deve accadere nel tentativo di far posto a nuove innovazioni che scendono in pista”.

Insomma, risulta ben chiaro come gli sviluppatori del team Spotify si stiano preparando al rilascio di funzionalità inedite e innovazioni tecniche per l’utilizzo del servizio anche in auto, senza distrarre il conducente dalla guida. Non è nota la loro natura, tantomeno il periodo di implementazione su Spotify. Allo stato attuale, dunque, l’unica soluzione è preparare una coda di brani in anticipo, selezionare la playlist preferita o semplicemente chiedere all’Assistente Google, durante la guida, di avviare l’app e riprodurre canzoni casuali.

Ci sono però anche aggiunte importanti come il Netflix Hub frutto della collaborazione tra Spotify e Netflix.