Spotify saprà sempre che canzone riprodurre durante gli allenamenti, grazie ad HealthKit

Il popolare sviluppatore Chris Messina ha svelato su Twitter di aver trovato nel codice sorgente di Spotify per iOS alcuni riferimenti alla possibile integrazione dell’app con HealthKit, le API di Apple per la salute.

HealthKit consente ad app di terze parti di accedere ai dati dell’applicazione Salute, e questo aspetto apre per Spotify le porte a delle interessanti feature. La piattaforma di streaming musicale infatti punterebbe a sviluppare una funzione che consentirà di ottenere sempre la “musica giusta per il tuo allenamento”.

L’app infatti raccoglierà dati come distanza, andatura o velocità durante il workout: tali informazioni permetteranno a Spotify di suggerire sempre la musica adatta per capire quali canzoni possono motivare di più gli utenti. Studi clinici hanno infatti dimostrato che la scelta della musica giusta è fondamentale per il cervello ed aiutano a motivare.

Con l’integrazione con HealthKit di Apple, Spotify sarebbe capace di rilevare il momento adatto per riprodurre una canzone in grado di far salire l’adrenalina durante l’ultima serie di squat, panca o l’ultimo chilometro di una corsa.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.

Ricordiamo che, parallelamente, negli ultimi giorni Spotify ha anche lanciato il Wrapped 2022, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine.