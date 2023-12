Spotify spegne l'entusiasmo: niente pagamenti in-app per l'iPhone

A luglio di quest'anno, Spotify ha chiuso con i pagamenti su App Store, eliminando la possibilità per gli utenti Apple di procedere al pagamento dei propri abbonamenti tramite transazioni in-app, e i recenti rumor su una possibile marcia indietro sono stati smentiti in maniera ufficiale.

La mossa, per certi versi attesa, era arrivata a seguito di numerose lamentele circa gli elevati costi di gestione richiesti dalla mela sull'App Store. Spotify, d'altro canto, ha potuto procedere in questa maniera forte del fatto che la sua piattaforma risulta fruibile anche dal web e su Android.

Nei primi giorni di dicembre, tuttavia, alcune righe di codice nell'app di Spotify avevano fatto il giro della rete, suggerendo la possibilità di un reintegro di tali funzioni e, di fatto, di una clamorosa marcia indietro da parte della compagnia di Daniel Ek.

Il Capo della comunicazione di Spotify, Farshad Shadloo, ha spiegato che "non abbiamo piani in merito alla riattivazione degli IAP (pagamenti in-app) al momento". La società, quindi, non avrebbe alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Del resto, in questo modo Spotify può continuare a incassare il totale di quanto gli utenti Apple le versano mensilmente, senza commissioni di sorta.

Del resto, forse non c'era neanche bisogno di tale puntualizzazione viste le difficoltà che sta affrontando la piattaforma in questo periodo. Ricordiamo, infatti, che solo a inizio dicembre Spotify ha licenziato il 17% dei propri dipendenti.