Spotify Stream On: tutti gli annunci, dalla nuova interfaccia allo Smart Shuffle

Nel contesto dell'evento Stream On di Spotify, andato in scena nella serata italiana dell'8 marzo 2023, l'azienda di Daniel Ek ha ufficializzato un buon numero di novità relative alla sua piattaforma. Tra le questioni più significanti, troviamo la nuova interfaccia dell'app e il cosiddetto Smart Shuffle.

Partendo dalle questioni visive annunciate nel contesto dell'evento tenutosi a Los Angeles (e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Spotify), la società ha svelato un importante revamp dell'applicazione per dispositivi mobili. In parole povere, arriva una sorta di feed, con tanto di video in stile TikTok per presentare fornire un'anteprima dei vari brani o podcast. Chiaramente rimarranno nonostante tutto disponibili le "scorciatoie" relative a playlist personalizzate e simili. Il design sarà disponibile per tutti gli utenti, ovvero anche per coloro che hanno un account gratuito.

Tra le novità annunciate durante Stream On risiedono però anche funzionalità esclusive per gli abbonati, come il cosiddetto Smart Shuffle. Quest'ultimo permette agli utenti di aggiungere musica consigliata da Spotify in modo rapido alla propria playlist, così da effettuare un ascolto ancora più personalizzato. Il tutto avviene in automatico e va ad aggiungersi alla già annunciata funzionalità AI DJ di Spotify, dunque si punta sempre di più su un'esperienza "intelligente". Vale però la pena notare che alcune feature possono per ora risultare disponibili solamente in alcuni Paesi.

Tra i molteplici altri annunci effettuati da Spotify (consigliamo di recuperare l'evento, ad esempio, mediante il player presente in apertura, se siete interessati) c'è una nuova feature che fa partire in automatico l'episodio di un podcast consigliato quando si è terminato di ascoltare un episodio di un altro show. Insomma, la direzione intrapresa sembra essere sempre più quella di far scoprire nuovi contenuti agli utenti, anche in automatico.

Per il resto, durante Stream On è stato spiegato che Spotify ha superato il mezzo miliardo di utenti attivi mensili, così come si è fatto riferimento a un aggiornamento del report su come la piattaforma paga diritti e royalties ai detentori. In questo caso, è possibile trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale di Spotify. "Il numero di artisti che generano oltre 1 milione di dollari, così come quelli che generano oltre 10.000 dollari, è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni", fa sapere l'azienda.

C'è poi stato spazio per la nuova versione di Spotify for Podcaster, che "ora raggruppa il meglio degli strumenti per i creators in un unico luogo per creare, gestire, far crescere e monetizzare i contenuti dei podcast". Insomma, grazie anche all'elevato numero di annunci e alla presenza di grandi nomi della musica come Ed Sheeran, l'evento Stream On non è di certo passato inosservato.