Spotify supporterà la riproduzione dei brani salvati in locale?

Dopo l’introduzione della feature che permette di modificare i dettagli delle proprie playlist, come copertina e sottotitolo, direttamente da smartphone oltre che dall’app desktop su PC, ora a quanto pare l’applicazione per Android e iOS sta per ricevere un’altra novità estremamente interessante: la riproduzione dei brani salvati in locale.

Attualmente è necessario utilizzare un riproduttore alternativo a Spotify per godersi le canzoni che mancano dal servizio di streaming musicale o magari brani in qualità Lossless, costringendo l’utente a passare da un’applicazione all’altra rischiando così di consumare la batteria più rapidamente. In futuro, però, secondo quanto riportato su Twitter dalla nota leaker e programmatrice Jane Manchun Wong questo non sarà più necessario.

Lo screenshot che ha pubblicato nel social network potete vederlo in calce all’articolo: ci sarà un’impostazione appositamente per importare tutti i file audio salvati nel dispositivo nella sezione La mia libreria. Ciò significa che non solo l’app prenderà i brani veri e propri presenti nella memoria interna o nella microSD dello smartphone, ma potrebbe anche considerare altri file come audio WhatsApp, Telegram o quant’altro. Trattandosi però di indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze.

Non ci sono ancora dettagli confermati sulla timeline di questa funzione, ma alla luce dei leak precedenti di Jane Manchun Wong e delle tempistiche di lancio ufficiale delle feature si suppone che tra un paio di mesi potrebbero giungere su Spotify per possessori di smartphone Android e iOS. Certamente questa sarebbe un’aggiunta fantastica, non solo perché è desiderata da moltissimi utenti da diverso tempo, ma anche perché rilancerebbe l’app contro la concorrenza di YouTube Music che, proprio come l’ormai chiuso Google Play Music, permette la riproduzione di brani salvati in locale.

Spotify in passato ha già cercato di fornire una soluzione alternativa alla mancanza di questa feature, consigliando agli utenti di importare file locali nell’applicazione per PC desktop creando una playlist con gli stessi brani e scaricandola su Android. Questo rimedio, però, non è così utile per chi preferisce canzoni dalla qualità maggiore o che non risultano disponibili su Spotify.

Tra l’altro, nel servizio di streaming musicale ora gli sviluppatori stanno provando a lanciare le Spotify Stories, una variante delle famose Instagram Stories già utilizzata in questo periodo nelle playlist ufficiali della piattaforma.