Spotify svela quali sono i tormentoni dell'estate 2021, da canzoni a podcast

Dopo l’annuncio di Music + Talk in Italia, Spotify ha ufficialmente stilato la classifica di canzoni e podcast più ascoltati durante l’estate 2021 non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. A conquistare l’utenza sono soprattutto artisti giovani, compresi i nostri Maneskin ormai di fama internazionale.

Come rivelato dal colosso svedese dello streaming tramite la sua Newsroom, il tormentone dell’anno a livello internazionale è “good 4 u” di Olivia Rodrigo, canzone che ha registrato oltre 600 milioni di stream tra il 29 maggio e il 22 agosto 2021. Il brano vanta l’apparizione in più di 18 milioni di playlist e, soprattutto, un record importante: con i suoi 18 anni, Olivia Rodrigo attualmente è la più giovane artista di sempre a raggiungere il gradino più alto del podio estivo della piattaforma di streaming. Nella Top 5 internazionale seguono poi, in ordine, i Maneskin con “Beggin’”; Rauw Alejandro con “Todo De Ti”; Lil Nas X con “Montero (Call Me By Your Name)” e Doja Cat e SZA con “Kiss Me More”.

In Italia è invece “malibu” di Sangiovanni a spopolare nei mesi più caldi di quest’anno, con ben 56 milioni di stream (ovviamente ancora in crescita). Seguono poi Blanco e Sfera Ebbasta con “Mi fai impazzire”; “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti; Rkomi con “Nuovo Range” e “Un bacio all'improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena.

Per quanto riguarda i podcast, invece, il più ascoltato su scala internazionale è The Joe Rogan Experience, mentre in Italia il contenuto più ascoltato è “Lezioni e Conferenze di Storia” di Alessandro Barbero, seguito da “Muschio Selvaggio” di Fedez e Luis Sal; “Demoni Urbani”; “The Essential” e “La Zanzara”.

Ricordiamo che recentemente Spotify ha lanciato il download di contenuti su smartwatch WearOS.