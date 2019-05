Spotify testa uno smart speaker per automobili, a quando il lancio?

Spotify è pronta a fare il debutto nel mercato hardware con un dispositivo per automobili, progettato per consentire agli utenti di controllare la riproduzione della musica tramite i comandi vocali. La compagnia ha confermato il tutto tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, in cui ha anche precisato che attualmente Car Thing è in test.

Nella newsroom, la società nordeuropea ha precisato che i primi prototipi del dispositivo saranno dati in dotazione ad un numero selezionato di abbonati Premium negli Stati Uniti.

Al momento i dettagli sulle funzionalità non sono noti, ma Spotify ha confermato che si tratterà di "un dispositivo per il controllo di musica e podcast tramite comandi vocali", il che di fatto lo rende molto simile ad uno smart speaker.

Gli utenti tramite dei comandi dedicati potranno dare il via o interrompere la riproduzione di una determinata traccia o podcast, ma restano da capire quali siano le specifiche tecniche e quelle software, in quanto al momento non sono note.

Il fatto che Spotify sottolinei a più riprese che si tratta di un prototipo, però, lascia intendere che la commercializzazione non è scontata, e l'azienda potrebbe anche scegliere di non portarlo sul mercato dopo questa fase di prove.

I test saranno condotti in America in quanto, come osservato da Spotify, "gli americani trascorrono 70 miliardi di ore al volante ogni anno. E' un sacco di tempo trascorso sulla strada, quindi vogliamo capire cosa fare per conciliare le tue abitudini con le preferenze di ascolto, per creare un'esperienza senza precedenti per i nostri utenti".