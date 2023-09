Spotify, testi delle canzoni a pagamento per gli utenti senza abbonamento: è polemica

Spotify ha confermato a Billboard che sta testando una funzione che prevede il pagamento, per gli utenti che non sono privi di alcun abbonamento, di una somma per visualizzare i testi delle canzoni.

In un comunicato stampa, la piattaforma di streaming ha spiegato che la funzione di paywall dei testi per gli iscritti free ed ha precisato che ancora non è stata presa alcuna decisione sull’eventuale estensione: “in Spotify, conduciamo regolarmente una serie di test, alcuni di questi test finiscono per aprire la strada a una nostra esperienza utente più ampia e altri servono solo a livello formativo. In linea con le nostre pratiche standard, lo stiamo attualmente testando con un numero limitato di utenti in un paio di mercati. Non abbiamo ulteriori notizie da condividere in questo momento" si legge nel comunicato che però su Reddit ed X ha scatenato non poche polemiche dagli utenti.

In particolare, alcuni osservano che tale funzione sia controproducente per la comunità dei non udenti, che è costretta a pagare per poter leggere i testi e comprendere le canzoni dei propri artisti preferiti. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.

Nelle scorse ore intanto è emerso che Spotify ha chiuso ai podcast di rumore bianco con l’Ambassador Ads Program.