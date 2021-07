Spotify, torna una famosa e utilissima funzionalità rimossa 2 anni fa

A poco più di un mese dal lancio della playlist Only You e della feature Blend, gli sviluppatori di Spotify hanno deciso di reintrodurre silenziosamente una funzionalità rimossa poco più di due anni fa senza alcun motivo, dopo che la community di utenti ha fatto capire che, in realtà, era una delle feature più usate dell’applicazione.

Come riportato dai colleghi di Android Police, nella versione 8.6.40.929 di Spotify per Android risulta finalmente, nuovamente disponibile lo swipe down – ovvero lo scorrimento verso il basso con il dito – nel contesto della schermata di una playlist. Questo semplicissimo gesto permetteva e permette ancora di scegliere il metodo di ordinamento dei brani all’interno di una playlist o, in aggiunta, cercare una traccia o un artista in particolare senza dovere scorrere tra tutte le canzoni presenti allenando il nostro occhio e le nostre reazioni.

Ma da cosa è data l’aggiunta improvvisa di questa funzionalità a due anni dalla sua scomparsa? A quanto pare, tramite il forum ufficiale della community nella sezione “Live Ideas”, dove è possibile suggerire feature da aggiungere all’applicazione di Spotify, a giugno l’utente Alenjak7 ha riproposto tale funzionalità raccogliendo oltre 2.700 voti da parte di altri membri della comunità. Probabilmente gli sviluppatori hanno visto questo post nello specifico, decidendo infine di agire per reintrodurla.

A proposito di Spotify, il colosso dello streaming musicale ha lanciato l’app Greenroom, concepita come rivale di Clubhouse.