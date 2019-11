Spotify, torna l'offerta Premium Holiday: tre mesi al prezzo di uno per i 'vecchi' utenti

Spotify ha annunciato il ritorno della promozione chiamata Premium Holiday, che consente di "portarsi a casa" tre mesi di abbonamento al prezzo di uno. Questa offerta è pensata per spingere coloro che hanno avuto il Premium a sottoscrivere di nuovo l'abbonamento mensile.

Infatti, per chi ha già provato in passato l'abbonamento Premium e poi lo hanno annullato per qualsiasi motivo, fino al 31 dicembre 2019 sarà accessibile una promozione che include 3 mesi di Premium a 9,99 euro.

L'offerta, come si legge sul sito ufficiale di Spotify, è indirizzata esclusivamente a coloro che hanno annullato il Premium prima del 19 ottobre 2019. Durante i tre mesi, sarà ovviamente possibile accedere a tutti i vantaggi previsti dal Premium, dall'ascolto di musica offline alla rimozione delle pubblicità, passando per la riproduzione dei brani da dispositivi mobili in base alle proprie scelte (e non tramite la riproduzione casuale).

Come avviene spesso in queste iniziative, al termine dei tre mesi l'abbonamento si rinnoverà in automatico: per l'annullamento basta entrare nella pagina del profilo e disattivarlo manualmente. Per ulteriori dettagli sull'offerta, vi rimandiamo ai termini e condizioni della promozione.

Insomma, potrebbe essere una buona occasione per una certa tipologia d'utenza, visto che la promozione consente di passare le festività natalizie in compagnia della propria musica.