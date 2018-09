Spotify: tre mesi a 0,99 Euro per gli studenti. Ecco come accedere alla promozione

Spotify è conscia del fatto che la maggior parte dei propri abbonati sono studenti che utilizzano la musica proposta dal catalogo come compagnia durante le sessioni di studio, e proprio per questo ha lanciato una nuova promozione che consente di ottenere il Premium per tre mesi a prezzi molto vantaggiosi.

Tutti coloro che hanno superato i diciotto anni e sono iscritti ad un college o università, infatti, possono accedere all'offerta che prevede il pagamento di soli 0,99 Euro per tre mesi di Premium.

Per accedere al prezzo vantaggioso basta effettuare l'acquisto tramite il sito web Spotify Premium for Students e quindi effettuare la verifica d'iscrizione all'Università attraverso il servizio esterno SheerID.

Attenzione però: per i primi tre mesi è previsto il pagamento di 0,99 Euro una tantum, dopo di che il servizio si rinnova a 4,99 Euro al mese al posto dei classici 9,99 Euro, un prezzo comunque molto vantaggioso rispetto a quello per gli utenti "classici". Coloro che non intendono rinnovare però possono annullare l'abbonamento in qualsiasi momento attraverso l'area personale sul sito web.

L'offerta è valida fino al 29 Ottobre 2018, salvo proroghe.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di sfruttare questa promozione per rientrare in Spotify Premium o meno. L'offerta è comunque molto vantaggiosa.