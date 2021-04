Spotify, al vaglio la possibilità di un nuovo piano: scopriamo di cosa si tratta

Dopo l'annuncio di RaiPlay Sound e dei nuovi servizi di podcast e radio in formato digitale della società di servizio pubblico radiotelevisivo, torniamo a parlare di podcast per via di una nuova possibile politica di Spotify su questo genere di contenuti.

Non solo Apple dunque. Sembra proprio che Spotify sia intenzionata a introdurre dei piani di sottoscrizione a pagamento per il suo servizio di podcast.

Diversamente rispetto a quanto accade con altri servizi, non dovrebbe essere Spotify a gestire il nuovo sistema di podcast a pagamento tramite una transazione fissa periodica ma spetterebbe direttamente al podcaster decidere l'importo. Inoltre, gli utenti che utilizzano Spotify su dispositivi iOS dovrebbero essere pilotati verso una piattaforma di pagamento esterna, saltando dunque il sistema di gestione delle transazioni dell'App Store e aggiungendo dunque ulteriore benzina sul fuoco sulla vicenda che ha portato il colosso di Cupertino al centro delle indagini dell'Antitrust.

Ricordiamo che al momento manca l'ufficialità della notizia quindi si tratta esclusivamente di indiscrezioni ma, salvo smentite, questa nuova manovra dovrebbe entrare in vigore molto presto e, secondo quanto riportato dalla fonte, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Nel frattempo, ricordiamo che Spotify ha da poco presentato il suo primo dispositivo per l'infotainment in automobile, Spotify Car Thing, con schermo touchscreen e una manopola per la navigazione.