Spotify ora vende direttamente biglietti per concerti: ecco a voi Tickets

Spotify continua a rilasciare novità estremamente interessanti per la sua piattaforma: dopo il rinnovo del layout della schermata iniziale, i gestori del servizio di streaming musicale hanno lanciato silenziosamente il sito Spotify Tickets grazie al quale è possibile acquistare direttamente i biglietti per i concerti.

La società svedese non ha rilasciato alcun annuncio nella sua Newsroom ufficiale per svelare questa funzionalità, ma ha concesso qualche parola a Music Ally: “In Spotify, testiamo regolarmente nuovi prodotti e idee per migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi finiscono per aprire la strada alla nostra più ampia esperienza utente e altri servono solo come apprendimenti importanti. Tickets.spotify.com è il nostro ultimo test”.

Al momento della scrittura della notizia il portale consente agli utenti di acquistare un numero molto limitato di biglietti per concerti negli Stati Uniti di artisti come Dirty Honey, Crows e TOKiMONSTA; Spotify precisa che non determina i prezzi in autonomia bensì li vende “per conto di terze parti”, che siano promotori di eventi, fan club o gli stessi artisti. Gli unici costi aggiuntivi riguardano le spese di prenotazione.

Considerato che Spotify conta già su collaborazioni con Ticketmaster ed Eventbrite, questo lancio è davvero sorprendente. Si tratterà di una soluzione inedita alternativa alle citate piattaforme, magari con misure aggiuntive per prevenire i bagarini? Ma soprattutto, arriverà in Italia? Essendo la prova appena cominciata non ci resta che attendere l’evolversi della vicenda.

Lo scorso luglio, invece, Spotify ha abbandonato il dispositivo Car Thing.